Exa Dark Sideræl Musk : Elon Musk und Grimes sind erneut Eltern – und nennen Tochter «Y»

Nach X kommt Y: Bei einem Interview der Popsängerin und Grimes mit «Vanity Fair» kam heraus, dass sie und Elon Musk zum zweiten Mal Eltern wurden. Das Mädchen heisst mit vollem Namen Exa Dark Sideræl Musk.

Die Popsängerin Grimes (33) und der Unternehmer Elon Musk (50) haben ein zweites gemeinsames Kind. Die Tochter mit dem Namen Exa Dark Sideræl Musk – abgekürzt «Y» – sei bereits im Dezember mit der Hilfe einer Leihmutter zur Welt gekommen, sagte Grimes jetzt in einem Interview des Magazins «Vanity Fair» .

Musk, Grimes und die beiden Kinder leben inzwischen im texanischen Austin. Für ihren Beziehungsstatus gebe es «keine Bezeichnung», sagte Grimes. «Ich würde ihn wahrscheinlich meinen Freund nennen, aber wir sind da sehr fliessend. Wir leben in unterschiedlichen Häusern. Wir sind beste Freunde. Wir sehen uns die ganze Zeit. Wir haben unser eigenes Ding und ich erwarte von anderen Menschen nicht, dass sie das verstehen.» Sie seien glücklich und planten auch, weitere Kinder zu bekommen. «Wir wollten schon immer mindestens drei oder vier.»

Existenz von «Y» aus Versehen enthüllt

Dass die Welt jetzt überhaupt von der Geburt von «Y» erfuhr, ist dem Journalisten von «Vanity Fair» zu verdanken. Als Devin Gordon Grimes am Dienstag zuhause für ein Interview besuchte, hatte die Musikerin erzählt, dass «X» bei ihrem Vater sei. Doch nach kurzer Zeit war ein Baby-Schrei aus dem Stockwerk oberhalb zu hören. «Ich sah an ihrem versteinerten Gesicht, dass sie es auch gehört hatte», schildert Gordon. «Also fragte ich sie die seltsamste Frage meiner Karriere: ‹Gibt es ein weiteres Baby in deinem Leben, Grimes?›»