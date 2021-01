Elon Musk will 40’000 Satelliten ins Weltall schicken

Elon Musk möchte Tausende Satelliten in den Weltraum schicken, die Internet an die entlegensten Orte der Welt bringen sollen. Es gibt zwar bereits Satelliten, die Breitband-Internet aus dem All senden, die Verbindung ist aufgrund der grossen Distanz aber nach wie vor langsamer als jene, die Kabel, die über Land gelegt wurden, liefern können. Daher ist es Musks Plan, die Satelliten tiefer fliegen zu lassen, um eine schnelle und sichere Verbindung garantieren zu können. Nun werden die Satelliten für das erdumspannende Internet-Netz von SpaceX immer wieder am Himmel gesichtet, so auch im Frühling des vergangenen Jahres über der Schweiz.