Alternative : Elon Musks Starlink ist teuer, aber eine Option für Dörfer oder Alphütten

Die Satelliten sind regelmässig am Sternenhimmel zu sehen.

Elon Musks Idee war es, mit Starlink Internet auch in abgelegene Gegenden der Welt zu bringen. (Archivbild)

Dennoch könnte es für bestimmte Gegenden attraktiver sein, so ein Experte.

Auch in der Schweiz gibt es Starlink.

Seit über einem halben Jahr ist das Satelliten-Internet von Elon Musk in der Schweiz erhältlich. Für Haushalte mit langsamer Internetverbindung oder abgelegene Bauernhöfe, entlegene Häuser in Bergdörfern oder Alphütten wäre Musks Internet in der Schweiz eine Option, schreibt die «SonntagsZeitung» .