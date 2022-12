Unfall am Escher-Wyss-Platz in Zürich: Jetzt bringen Eltern ihre Kinder zur Schule

Am Tag, nachdem ein Bub beim Escher-Wyss-Platz in Zürich tot aufgefunden worden war, haben viele Eltern im Quartier ihre Kinder in die Schule und den Kindergarten gebracht – so auch Daniel (42). «Bis anhin ist mein Sohn (7) meistens alleine über den Escher-Wyss-Platz zur Schule gelaufen.» Das will der Vater nun aber ändern. «Der Unfall hat mich wachgerüttelt. Ich werde ihn ab sofort – wenn möglich – jeden Tag begleiten.»