Drama am Escher-Wyss-Platz: «Eltern des toten Buben warnen seit Jahren vor dem gefährlichen Schulweg»

Laut Bienek wohnte der Bub gleich in der Nähe des Unfallortes. Für ihn und die anderen Kinder habe es keine Ausweichroute gegeben. «Die Eltern haben deshalb den Schulweg mit den Kindern während eines Jahres geübt und sind ihn regelmässig abgelaufen.» Nach dem tragischen Unfall sitze der Schock bei allen tief: «Meine Tochter ging mit dem Buben in den Kindergarten. Die Schule hat die Eltern am Mittwoch per E-Mail informiert. Wir sind tief betroffen und trauern mit der Familie», so Bienek.