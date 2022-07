Neuenburg: Eltern, die ihre Kinder töteten

Im Kanton Neuenburg hat sich am Wochenende ein tragischer Fall ereignet: Eine 37-jährige Mutter stürzte in den Tod und riss ihre beiden Kleinkinder mit. Wie kommt eine Mutter dazu, ihre Kinder zu töten? Laut Psychologe Thomas Spielmann sind es biochemische Veränderungen im Gehirn, die zu so einer Handlung führen. Anhaltender Stress, Cortisolausschüttung, vielleicht noch hormonelle Veränderungen. «Die Antwort ist fast noch mehr in der Biochemie zu suchen als in der Psychologie», sagt Spielmann in einer ersten Einschätzung. «Eine Mutter, die so etwas tut, denkt nicht mehr klar», sagt er.