Schutz vor Virus - Eltern drängen auf Impfung für Kinder und Jugendliche

Unter dem Hashtag #ProtectTheKids nehmen Eltern die Regierung in die Pflicht, auch Kinder und Jugendliche so schnell wie möglich impfen lassen zu können.

Unter dem Hashtag #ProtectTheKids nehmen Eltern die Regierung in die Pflicht, auch Kinder und Jugendliche so schnell wie möglich impfen lassen zu können.

Kinder sind dem Virus in der Pandemie stark ausgesetzt: Auch während der zweiten Corona-Welle fand der Unterricht ununterbrochen vor Ort statt. Aus Angst, ihre Kinder könnten das Virus zuhause einschleppen, schickten einige Eltern sie nicht mehr in die Schule. Nun sind Eltern erneut in Aufruhr: Die Massnahmen werden zusehends gelockert – für Kinder ist eine Impfung aber noch nicht möglich.



Unter dem Hashtag #ProtectTheKids nehmen Eltern die Regierung in die Pflicht, auch Kinder und Jugendliche so schnell wie möglich impfen lassen zu können. Dabei sparen manche nicht mit Vorwürfen und Anschuldigungen.