Eltern drohen: «Bringe meinen starken Bruder mit»

Darum gehts Der Lehrerinnen- und Lehrerverband schlägt Alarm: Es braucht Massnahmen gegen Gewalt an Lehrpersonen.

Zwei von drei Lehrpersonen haben in den letzten Jahren in der Schule Gewalt erlebt.

Nun erarbeitet der Verband separate Leitfaden für die Kantone für Fälle, in denen die Grenzen des Tolerierbaren überschritten werden.

Lehrpersonen waren früher eine Autorität. Heute müssen sie sich vor Schülerinnen und Schülern fürchten - und fast noch mehr vor deren Eltern. Eine Befragung des schweizerischen Lehrerinnen- und Lehrerverbands (LCH) hat ergeben, dass zwei von drei Lehrpersonen in der Schule körperliche oder psychische Gewalt erlebt haben in den letzten fünf Jahren. Oft kommt die Gewalt von Eltern.

Dagegen will der LCH im Hinblick auf das neue Schuljahr vorgehen, wie er am Donnerstag bekanntgab. Es werden kantonale Leitfäden erarbeitet mit Informationen, Anlaufstellen für Lehrpersonen und Handlungsanweisungen für Fälle, in denen die Grenzen des Tolerierbaren überschritten werden.

David Rey, Präsident der Westschweizer Lehrergewerkschaft, nennt konkrete Beispiele. «Ein Primarschulkind warf Material gegen die Lehrperson, weil diese das Kind zurechtgewiesen hatte: Lineal, Gummi, was ihm so in die Hände kam.» Das sei ein Fall im Kanton Freiburg gewesen, sagt er im Gespräch mit 20 Minuten. Oder: Ein Sekundarlehrer im Kanton Jura weckt einen schlafenden Schüler und wird von dem Teenager so heftig ins Gesicht geschlagen, dass er zu Boden fällt. Der Lehrer erleidet eine Augenverletzung und Prellungen.

Auch Drohungen und Beleidigungen kämen immer wieder vor, sagt Rey. Eltern, die gegenüber Lehrpersonen drohen, sie kämen mit einem Messer. Verbandspräsidentin Dagmar Rösler erzählt von Müttern, die am Elterngespräch fragen, ob sie «den starken Bruder» mitbringen müssen.

Der fehlende Respekt gegenüber Lehrpersonen sei besorgniserregend, sagt Beat Schwendimann vom LCH. «Gegenüber der Polizei getraut man sich so etwas nicht, bei Lehrern aber schon. Das sind ebenfalls öffentlich-rechtliche Angestellte.» Die Lehrerschaft dürfe das nicht mehr hinnehmen, sagt er. Deshalb würden jetzt kantonale Leitfäden erarbeitet für Hilfestellung. Die Schulleitung und der ganze Lehrkörper müssten in so einem Fall hinter der betroffenen Person stehen und sie unterstützen.

Rückkehr zum alten System gefordert

Gewalt an Lehrpersonen ist einer der Gründe, die zum Lehrermangel beitragen (siehe Box). Lehrpersonen sehen sich zunehmend mit schwierigen Schülerinnen und Schülern konfrontiert, manche wechseln den Beruf oder erleiden ein Burnout wegen belastender Situationen.

Es gibt deshalb gewichtige Stimmen, die eine Entlastung der Klassen durch Ausgliederung schwieriger Schüler fordern. Seit rund 20 Jahren werden schwierige Schüler oder solche mit besonderen Bedürfnissen verstärkt in die Regelklassen integriert, in denen seither auch Heilpädagogen unterrichten. Manche fordern eine Umkehr zum früheren System mit separaten Lernformen, weil heute die Klassen zu stark belastet und Lehrpersonen überfordert seien und viele Schüler und Schülerinnen vom Lernen abgehalten würden.

Lehrerverband will Kantone «zum Handeln zwingen»

Einer von ihnen ist der Basler Primarlehrer Markus Harzenmoser, Mit-Initiant der kantonalen Volksinitiative für die Wiedereinführung von Förderklassen. Wer sich nicht im Unterricht eingliedern kann, soll - mindestens für eine gewisse Zeit - eine speziell betreute kleine Klasse besuchen. Harzenmoser, der dieses Jahr pensioniert wird, hat 40 Jahre Erfahrung mit schwierigen Schülern.

Die Basler Initiative, die von vielen Lehrkräften befürwortet wird, stösst auf Widerstand. LCH-Präsidentin Dagmar Rösler äusserte sich ablehnend. Die integrative Förderung dürfe nicht zum Sündenbock gemacht werden.

«Manche meinen, die Einführung von Förderklassen wäre ein Rückschritt», sagt Markus Harzenmoser. «Die Diskussion ist ideologisch geprägt, von Leuten, die nie in einer Klasse gestanden sind und die keine Ahnung haben, was zwei, drei schwierige Kinder in einer Klasse anrichten können.» Es gehe nicht um linke oder rechte Positionen, sondern um Tatsachen. Nicht nur um Lehrpersonen und Schüler, die gestört werden - sondern auch um jene, die Spezialunterricht brauchen. «So viele Kinder hat es, die wären froh, wenn sie in einem geschützten Rahmen Wärme und Hinwendung bekommen von Lehrkräften, die Erfahrung, Wissen und Zeit haben.»

