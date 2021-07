Spezieller Name - Eltern dürfen Tochter «Tiktu Spring Hokkaidö» nennen

«Hokkaidö» bezieht sich auf die gleichnamige japanische Insel, die dem Paar besonders am Herzen liegt.

Mit einem Rekurs wehrte sich das Paar dagegen erfolgreich. In einem Punkt gab es aber nach.

Wie aus dem Urteil hervorgeht, handelt es sich bei «Tiktu» um einen von den Eltern erfundenen Namen. Inspiriert wurden sie dazu von ihren Reisen. Für «Spring» entschied sich das Paar, weil es damit die positiven Aspekte des Lebens und die Lebenskraft unterstreichen wollte. «Hokkaidö» bezieht sich auf die gleichnamige japanische Insel, die dem Paar besonders am Herzen liegt.

Entscheid sei willkürlich

Im Juli 2020 lehnte das Amt für institutionelle Angelegenheiten, Einbürgerungen und Zivilstandswesen (IAEZA) des Kantons Freiburg die Eintragung des Namens ins Zivilstandsregister jedoch ab. Der erfundene Vorname «Tiktu» gebe keinen Aufschluss über das Geschlecht des Kindes und rufe eher männliche Konnotationen hervor, argumentierte das Amt. Ausserdem lasse der Name allerlei Verunstaltungen zu, die das Kind in seiner sozialen Beziehungen stigmatisieren könnten.

Verzichtet auf «Goodall»

In einem Punkt gab das Paar dem Amt nach. Ursprünglich sollte der Name der Tochter auf «Goodall» enden – als Hommage an die berühmte britische Verhaltensforscherin Jane Goodall. Da laut dem Gericht ein Nachname nicht als Vorname genutzt werden kann, verzichteten die Eltern darauf.