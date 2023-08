Eltern erzählen: Wenn Fremde deine Kinder anfassen

W., eine junge Frau, sass im Zug, als ihr ein Vater mit seinem kleinen Kind auffiel. Die beiden hätten sich ihr gegenüber ins Viererabteil gesetzt . «Im Abteil daneben sassen zwei ältere Damen», erzählt News-Scout W. «Sie begannen, auf das fremde Kind einzureden.» Dabei hätten die Frauen das Mädchen auch berührt und sogar gefragt, ob es auf ihrem Schoss sitzen möchte. «Dem Vater war es sichtlich unwohl, aber er hat nichts gesagt – er wollte wohl nicht unhöflich sein», so W.

«Übergriffig, eklig und unangenehm»

«Beim Einkauf kam eine ältere Dame auf meine damals etwa eineinhalbjährige Tochter zu», erzählt die 29-Jährige. Ohne zu zögern, habe diese ihrer Tochter ins Gesicht gefasst. «Ich fasste der Dame dann ebenfalls ins Gesicht und sie wurde wütend», so Pascale. Die junge Mutter habe die ältere Frau dann damit konfrontiert, dass es respektlos sei, anderen Leuten ins Gesicht zu fassen – egal, ob Kind oder nicht.

Böse Blicke und Kopfschütteln

Bei Tanja (30) fingen die Probleme bereits vor der Geburt ihres Kindes an: Schon während der Schwangerschaft hätten sie unbekannte Personen einfach am Babybauch angefasst – ohne zu fragen. «Ich war manchmal so perplex, dass ich gar nichts sagen konnte», erzählt sie. «Jetzt bei meinem Baby drehe ich mich jeweils bewusst ab oder sage ‹nicht anfassen›», erzählt sie. Tanja störe sich vor allem daran, wenn Fremde ungefragt mit ihren «grusligen» Fingern geradewegs auf das Gesicht ihres Kindes lossteuern würden. Sie würde sich wünschen, dass zumindest um Erlaubnis gefragt werde.