Baselland: Eltern fochten Maskenbusse an, einen Grund lieferten sie aber nie

Gegen die Eltern zweier Sekundarschulkinder wurde im Februar 2022 eine Busse in der Höhe von 500 Franken wegen Missachtung der Maskentragepflicht ausgesprochen. Diese fochten die Gebüssten in der Folge an. Gegen die Verfügung des Schulrats erhoben sie Beschwerde beim Baselbieter Regierungsrat und verlangten «vollständige Akteneinsicht in die Unterlagen des Beschwerdegegners».