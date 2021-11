Schulklassen in Quarantäne : Eltern fordern alle Lehrerinnen und Lehrer zum Impfen auf

Das Coronavirus kursiert in den Schulen. Jetzt fordern Elternvertreter schärfere Massnahmen in den Klassenzimmern.

Das Corona-Virus kursiert in den Schulen, wieder sitzen ganze Klassen in Quarantäne. Jetzt fordern Elternvertreter schärfere Massnahmen in den Schulen. « Wir sind beunruhigt » , sagt Riu Biagini, 47, Mitbegründer der Elternorganisation « Protect the Kids » in der «SonntagsZeitung». « Das Lehrpersonal, das sich nicht impfen lässt, steckt sich leichter an und gefährdet so unsere Kinder, d ie sich immer noch nicht impfen lassen können. Es gibt Verdachtsfälle, bei denen wir uns fragen, ob die Klasse durchseucht wurde, weil die Lehrperson nicht geimpft war. »