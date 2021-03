In der aktuellen Phase vor den geplanten Lockerungen befinde sich die Schweiz an einem kritischen Punkt, sagt Gabriela Heimgartner, Co-Präsidentin des Vereins Schule & Elternhaus (S& E). «Wir wollen Infektionen in den Schulen schon im Keim ersticken. Es wäre daher vernünftig, wenn die Schulen ihre Schülerinnen und Schüler ein- bis zweimal pro Woche mit Spucktests auf das Coronavirus testen liessen.» Einzig in kleinen, abgelegenen Schulgemeinden halte der Verein die Tests für nicht unbedingt nötig.