Bronschhofen SG  - Eltern halten Verkehr an, damit Kinder Strasse queren können

Der Schulweg für Kinder in Bronschhofen SG ist manchmal unfreiwillig abenteuerlich.

«Manchmal müssen wir sogar auf der Strasse stehen und den Verkehr anhalten», sagt Mutter Alexandra Helbling zu den Wiler-Nachrichten . Auf der AMP-Strasse in Bronschhofen gibt es nicht überall auf beiden Strassenseiten ein durchgehendes Trottoir, weshalb die Kinder auf dem Schulweg gezwungen sind, die Strasse zu überqueren.

Zum Leidwesen der Anwohnenden gibt es an der besagten Stelle keinen Zebrastreifen oder eine Tafel, die Autofahrer zur Vorsicht mahnt. Das einzige Element dort ist eine Verkehrsinsel, die Beruhigung bringen soll. Das Tempolimit von 50 km/h werde von diversen Autofahrern trotzdem überschritten, auch seien oft Lenker während der Fahrt mit ihrem Handy beschäftigt, was die Überquerung der Strasse noch gefährlicher mache, so Anwohnende gegenüber der Lokalzeitung. Eltern begleiten deshalb meist ihre Kinder, wenn diese zur Schule gehen.