Piz Badile

Eltern klettern mit Sohn (3) und Tochter (7) auf Schweizer 3000er

Jackson (3) und Freya (7) sind mit ihren Eltern auf den Piz Badile gestiegen. Damit dürften sie die jüngsten Bezwinger des 3308 Meter hohen Berges sein.

Jackson Houlding ist erst drei Jahre alt – und hat schon den Gipfel des Piz Badile erklommen. Der Berg liegt an der Grenze zwischen dem Kanton Graubünden und Italien und ist 3308 Meter hoch. Damit stellt der Bub aus Grossbritannien laut dem «Independent» einen neuen Rekord auf: Noch nie zuvor war ein so junger Bergsteiger auf einem so hohen Berg.