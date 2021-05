Kindergarten Herisau - Eltern landen wegen Vertipper auf Sexseite

Dieses Schreiben verschickte Carol van Willigen, Schulleiterin der Kindergärten in Herisau, an die Eltern der Kinder.

In Zukunft will sie solche Missverständnisse verhindern.

Eltern von Kindern, die ab diesem Schuljahr in Herisau den Kindergarten besuchen, bekamen kürzlich einen Brief.

«Obwohl das Geschehene unverschuldet passierte, ist es mir sehr unangenehm und ich entschuldige mich für diese Verwechslung», heisst es in einem Brief der Schulleiterin der Kindergärten in Herisau, der an die Eltern der Kinder, die neu in den Kindergarten kommen, verschickt wurde. Tage zuvor bekamen die Eltern bereits einen ersten Brief nach Hause versendet. Darin war ein Link zu einer Präsentation zum Kindergarteneintritt.