Ulrike Brennan, Kinderärztin im Kinderarzthaus in Zürich , hat schon Fälle erlebt, wo Kinder in die Klinik eingeliefert werden mussten, weil sie zu spät betreut wurden.

Ärzte appellieren an die Eltern, trotz Corona in jedem Fall zum Kinderarzt zu gehen.

Gerade bei Infektionskrankheiten kann das dramatische Folgen haben: « Wir hatten einen Fall, in dem ein Kind schon tagelang Durchfall hatte, bevor es zu uns kam », berichtet Ulrike Brennan, Kinderärztin im Kinderarzthaus in Zürich. « Es war derart ausgetrocknet, dass wir es direkt in die Klinik überweisen mussten .» Viele Krankheiten würden mit Erkältungssymptomen beginnen – im schlimmsten Fall könne es sich aber beispielsweise auch um eine Lungenentzündung handeln.

Entwicklungsschwierigkeiten bleiben unentdeckt

«Ist das Kind krank, muss es zum Arzt. Corona hin oder her!»

Corona dürfe, wenn es ums Kind geht, überhaupt keine Rolle spielen, so Mallmann weiter. Auch Ulrike Brennan meint: « Ist das Kind krank, muss es zum Arzt. Corona hin oder her! » Alles andere sei gefährlich. Und fügt an: « Wer Angst vor einer Arztpraxis hat, darf sein Kind auch nicht mehr zum Einkaufen mitnehmen. In vollen Läden ist das Ansteckungsrisiko noch viel höher! »