Primarschule Rickenbach TG: Eltern mischen sich auf Pausenplatz in Kinderkonflikte ein 

In manchen Fällen haben Eltern einen Konflikt zwischen ihrem Kind und weiteren Schülern und Schülerinnen mitbekommen und lautstark in die Situation eingegriffen.

Mutter macht Geste des Halsabschneidens

In einem weiteren Fall stellte eine Mutter einen Schüler zur Rede, weil sie glaubte, dass dieser ihre Tochter mobbte. Die Mutter, die kein Deutsch sprach, beschimpfte das Kind lautstark in einer fremden Sprache und machte gleichzeitig eine Geste des Halsabschneidens. «Ich habe im Anschluss das Gespräch mit der Mutter gesucht», sagt Schildknecht zu 20 Minuten. Es stellte sich heraus, dass die Mutter dem Schüler nur verständlich machen wollte, dass er diese Geste des Halsabschneidens in Zukunft gegenüber ihrer Tochter unterlassen solle.

Zu solchen Situationen komme es laut der Schulleiterin leider immer wieder. «Eigentlich hätte ich ja auch anderes zu tun», sagt sie. Es gab auch schon Eltern, die fast täglich den Znüni an den Pausenplatz brachten und so das Kind während der Pause sehen konnten. Andere tragen den Schülerthek ihrer Kinder bis zum Eingang, setzten sich auf eine Bank und warten, bis ihr Kind hineingegangen ist.

Problem ist schweizweit bekannt

Auch dem Dachverband Lehrerinnen und Lehrer Schweiz LCH ist die Problematik der Eltern auf dem Pausenplatz bekannt. «Ich bin sicher, dass es in mehr als der Hälfte der Schulen in der Schweiz schon irgendwann mal ein Thema war», sagt Franziska Peterhans. In manchen Schulen sei es ein häufigeres Thema, in manchen käme es nur selten vor.