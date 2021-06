«Schliifts?» : Eltern müssen 30 Franken für Apéro an Lehrabschlussfeier bezahlen

Ein Vater stört sich daran, dass er für den Apéro bei der Diplomübergabe seines Sohnes 30 Franken bezahlen soll. Der Berufsverband Carrosserie Suisse nimmt Stellung.

«Dass Eltern etwas bezahlen müssen, um an der Diplomfeier ihrer Kinder dabei sein zu dürfen, habe ich schlicht noch nie gelesen oder gehört – das befremdet mich», sagt Moser. Auch sei es ein Zeichen geringer Wertschätzung gegenüber dem erfolgreichen Nachwuchs. Weiter stellt Moser die Höhe des Betrags in Frage: «30 Franken für einen Apéro – hey schliifts?» Zwar gerate er wegen des «Elternsponsorings» nicht in finanzielle Nöte, räumt der Vater ein, doch frage er sich, was mit diesem Geld denn alles finanziert werde.