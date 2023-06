St. Margrethen: «Eltern müssen sich häufig gegen einen Schulwechsel wehren»

In St. Margrethen SG besucht Ruben (8), der das Down-Syndrom hat, die erste Regelklasse. Laut seinen Eltern hat der Achtjährige, seit er die Schule besucht, grosse Fortschritte gemacht und fühle sich in der Klasse wohl. Der Kanton St. Gallen will den Bub jetzt aber in eine Sonderschule schicken. Bereits seit einem Jahr kämpft die Familie gegen diesen Entscheid.