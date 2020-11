Das Thema Maskenpflicht sorgt in Basler Kitas für Chaos. Nachdem im Kanton Baselland am 21. Oktober eine allgemeine Maskenpflicht für Kita-Mitarbeitende eingeführt wurde, stehen die städtischen Kitas nun vor einem Dilemma, wie die bz am Montag berichtet. In Basel-Stadt setzt das Gesundheitsdepartement nämlich auf die Eigenverantwortung der einzelnen Kitas, aber nun spüren viele Kindertagesstätten zunehmend Druck der Eltern oder der Mitarbeitenden .