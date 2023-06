In der Badi: Eltern schauen lieber aufs Handy statt auf Kinder 

1 / 5 Kleinkinder sind im und am Wasser besonders gefährdet. (Symbolbild) imago images/Eibner «Eltern verlieren ihre Kinder regelmässig in der Badi aus den Augen, entweder weil sie am Handy sind, mit anderen Personen schwatzen oder lesen», sagt D.H. (67), ein ehemaliger Bademeister. (Symbolbild) 20min/Taddeo Cerletti Stephan (42) ist seit einem Jahr Bademeister in Zürich und kennt das Problem. «Ich habe schon mehrfach gesehen, wie Kinder nur in Begleitung der älteren Geschwister ins Wasser gehen.» (Symbolbild) IMAGO/Daniel Scharinger

Darum gehts Gemäss Experten sind Kinder im und am Wasser besonders gefährdet (20 Minuten berichtete).

Für Eltern ist deshalb besondere Vorsicht geboten.

20 Minuten hat einen Tag in der Badi verbracht und mit Bademeistern über ihre Erfahrungen gesprochen.

Rund 20 Sekunden reichen, damit ein Kind ertrinkt. Deshalb sollten Kinder in einer Badi nie unbeaufsichtigt sein. Dass die Realität anders aussieht, zeigt ein Tag in einer Badi in der Stadt Zürich. So tummeln sich zeitweise rund 40 Kinder unbeaufsichtigt in einem Schwimmbecken, wie unser 20-Minuten-Reporter erzählt. Ein Vater, dessen Töchter (5 und 7 Jahre alt) längere Zeit unbeaufsichtigt im Becken planschen, während er rund 25 Meter auf einem Liegestuhl mit einem iPad in der Hand liegt, sagt: «Meine ältere Tochter hat einen Schwimmkurs gemacht. Ich habe keine Angst und vertraue meinen Kindern sowie den Bademeistern.»

Etwas später fallen unserem Reporter zwei weitere Kinder im Alter von vier Jahren auf, die sich unbegleitet in einem Schwimmbecken befinden. Eine Bademeisterin geht zu den Müttern, die etwa 20 Meter weiter am Beckenrand sitzen, hin und macht sie darauf aufmerksam.

«Nicht meine Aufgabe, die Aufsichtspflicht der Eltern zu übernehmen»

Stephan ist seit einem Jahr Bademeister in Zürich. Der 42-Jährige sieht seine Rolle als Bademeister so: «Natürlich bin ich da, um mich um die Sicherheit der Badenden zu kümmern, aber es ist nicht meine Aufgabe, die Aufsichtspflicht der Eltern zu übernehmen.» Er selbst habe schon mehrfach gesehen, wie Kinder nur in Begleitung der älteren Geschwister ins Wasser gehen. Erst kürzlich habe er beobachtet, wie ein Geschwisterpaar im Alter von vier und acht Jahren unbegleitet ins Wasser ging. «Ich sprach die Eltern an und wies sie darauf hin, dass es ihre Pflicht ist, ihre Kinder aus Sicherheitsgründen im Auge zu behalten.»

Die Eltern hätten jedoch mit Unverständnis reagiert. «Sie meinten nur, dass das ältere Kind gut schwimmen kann», so Stephan. Das Problem: «Ein zehnjähriger Bub kann nicht die Verantwortung für seine sechsjährige Schwester tragen. Im Notfall würde ihm schlicht die Kraft dazu fehlen, seine Schwester aus dem Wasser zu ziehen.»

«Eltern verlieren ihre Kinder regelmässig aus den Augen»

Auch D.H.* (67) aus dem Kanton Aargau sagt: «Eltern verlieren ihre Kinder regelmässig in der Badi aus den Augen, entweder weil sie am Handy sind, mit anderen Personen schwatzen oder lesen. Unbeaufsichtigte Kinder sind ein grosses Problem.» Er selbst war 45 Jahre lang Bademeister und habe Eltern schon ermahnen müssen, auf ihre Sprösslinge zu schauen. Die Reaktionen seien grösstenteils ernüchternd gewesen: «Manche waren einsichtig, viele zeigten sich aber gleichgültig und behaupteten, dass sowieso nichts passieren wird.»

Dass das nicht stimmt, zeigen Zahlen der Beratungsstelle für Unfallverhütung (BFU). Bei Badeunfällen ertrinken jedes Jahr durchschnittlich drei Kinder im Alter bis neun Jahre, eines davon in der Badi. Gemäss BFU waren praktisch alle Kinder, egal ob in der Badi, zu Hause oder auch anderswo, zum Zeitpunkt des Ertrinkens ungenügend oder gar nicht beaufsichtigt.

«Ich habe viele Unfälle mitbekommen, bei denen Kinder schwer verletzt wurden», sagt auch H. Nebst Kopfsprüngen in seichten Pool, die mit Kopfverletzungen endeten oder Stürzen am Beckenrand, die zu Armbrüchen führten, habe er mal ein rund vier Jahre altes Kind betreuen müssen, das sich an Scherben geschnitten hatte und vor Schmerzen weinte. «Die Mutter war weit und breit nicht zu sehen. Irgendwann kam sie und meinte, dass alles halb so schlimm sei. Diese Gleichgültigkeit verstehe ich nicht und finde ich daneben.»

*Name der Redaktion bekannt

