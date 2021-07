Kinder im Dauerstress  - Eltern schicken ihre Sprösslinge ins Lerncamp statt in die Badi

1 / 4 Das Lernen in der Schule reicht nicht immer aus: Eltern setzen vermehrt auf Lerncamps, um ihre Kinder zu fördern. 20min/Marco Zangger Das durchgetaktete Programm macht vielen Kindern zu schaffen, wie eine noch unveröffentlichte Studie von Pro Juventute aufzeigt. 20min/Michael Scherrer Demnach ist ein Drittel der 9- bis 15-Jährigen gestresst, Mädchen seien mit zunehmendem Alter stärker betroffen. 20min/Marco Zangger

Darum gehts Eine noch unveröffentlichte Studie von Pro Juventute zeigt, dass viele Kinder wegen hoher Anforderungen unter Stress und Schlaflosigkeit leiden.

Gleichzeitig boomen Lerncamps, in die sie während der Schulferien geschickt werden.

Der Druck der Eltern überträgt sich auf deren Kinder, sagen Expertinnen und Experten.

Statt Baden, Spielen und Sonne geniessen die Nase ins Lehrbuch stecken: Für viele Schulkinder selbst während der Sommerferien Realität. Besonders Lager zur Aufbesserung von Sprachkenntnissen sind derzeit hoch im Kurs. «Wir haben in unseren zehn Sprachcamps so viele Kinder wie noch nie», sagt Jasmin Staub von Frilingue gegenüber der «Sonntagszeitung». Auch das Mathe-Camp in Liddes VS sei voll ausgebucht.

Manche Eltern lassen sich die Zusatzausbildung ihrer Kinder auch ganz schön was kosten. So betragen die Preise in gewissen Camps in den Bünder Bergen bis zu 4700 Franken für zwei Wochen, wie es im Artikel weiter heisst. Die Vormittage sind fürs Lernen da, an den Nachmittagen stehen verschiedene Beschäftigungsprogramme zur freien Wahl: von Golfen bis Schauspielunterricht.

Schlaflosigkeit, Bauch- und Kopfschmerzen

Das durchgetaktete Programm macht vielen Kindern zu schaffen, wie eine noch unveröffentlichte Studie von Pro Juventute aufzeigt. Demnach ist ein Drittel der 9- bis 15-Jährigen gestresst, Mädchen seien mit zunehmendem Alter stärker betroffen. 60 Prozent der über 14-Jährigen leiden unter Stress, Schlaflosigkeit, Bauch- und Kopfschmerzen. An der Studie beteiligten sich 1000 Kinder aus 50 Schulklassen der ganzen Schweiz. Die Erhebung wurde vor dem hiesigen Ausbruch der Pandemie, Anfang 2020, abgeschlossen.

Die Situation habe sich seither sogar noch zugespitzt, wie Lulzana Musliu von Pro Juventute gegenüber der «Sonntagszeitung» sagt. Die Eltern würden befürchten, dass die Noten nicht für den Übertritt ins Gymnasium oder für eine gute Lehrstelle reichen, diese Angst übertrage sich auf die Kinder. «Kinder brauchen Zeit, über die sie selbst bestimmen können. In der sie auch einfach mal nichts tun müssen», so Musliu.

Die Erziehungswissenschaftlerin Margrit Stamm nimmt Eltern, die ihre Kinder fördern möchten, in Schutz. «Sie möchten den Kindern einen Vorsprung verschaffen, bewirken aber oftmals genau das Gegenteil.» Die Tatsache, dass Eltern in der Hochleistungsgesellschaft am Arbeitsplatz selber unter extremem Druck stehen, erkläre ebenfalls ihr Bestreben, ihr Kind für die Arbeitswelt möglichst fit machen zu wollen. «Die Eltern deswegen zu verurteilen, wäre falsch», so Stamm.