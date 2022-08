Zürich: Eltern sollen für Kita-Betreuung 25’000 Fr. von Steuern abziehen können

Die Drittbetreuung von Kindern kommt Eltern teuer zu stehen: Um Familien dabei zu unterstützen und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu verbessern, will der Zürcher Regierungsrat neu, dass Eltern pro Kind bis zu 25’000 Franken von ihren Einkünften abziehen können. Das schreibt dieser in einer Medienmitteilung. Damit orientiert sich der Kanton an der Regelung des Bundes, die 2023 in Kraft tritt.