Australien: Eltern sterben in Crash – 3 Kleinkinder harren 55 Stunden im Auto aus

Jake Day und seine Frau Cindy Braddock verunfallten in der Nacht auf den 26. Dezember 2022 auf einer Strasse in Westaustralien.

Am Sonntag nach dem Weihnachtsfest verunfallte eine Familie in Australien auf dem Heimweg.

Ein tragischer Verkehrsunfall in der Ortschaft Kondinin, 270 Kilometer östlich der Stadt Perth entfernt, bewegt die Menschen in Australien zutiefst. Nachdem eine Familie das Weihnachtsfest bei Angehörigen verbracht hatte, fuhren Jake Day und seine Frau Cindy Braddock mit den drei Kindern von Northam los – doch zu Hause kamen sie nie an. 55 Stunden später entdeckten zwei Freunde der Familie Day dessen Landrover in einer Böschung, der SUV hatte sich mehrmals überschlagen. Im Inneren des Wagens fanden die Freunde die Leichen der Eltern – deren Kinder im Alter von fünf und zwei Jahren sowie das zwei Monate alte Baby haben wie durch ein Wunder überlebt.