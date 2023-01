Paris : Eltern suchen dreijährige Tochter – und finden sie tot in der Waschmaschine

Tragödie in Paris: Ein drei Jahre altes Mädchen ist am Donnerstagabend tot in einer Waschmaschine aufgefunden worden. Die Polizei rätselt, geht aber nicht von einem Verbrechen aus.

1 / 1 Die herbeigerufenen Rettungssanitäter konnten das Mädchen nicht mehr retten. imago/Le Pictorium

Darum gehts In Paris hat ein Vater seine jüngste Tochter (3) tot in der Waschmaschine gefunden.

Die Polizei rätselt, was genau passiert ist.

Das Mädchen ist laut ersten Erkenntnissen möglicherweise erstickt.

Ein dreijähriges Mädchen ist in Paris leblos in der Waschmaschine seiner Eltern gefunden worden. Die Pariser Staatsanwaltschaft teilte am Freitag mit, dass nach dem Fund am Vorabend Ermittlungen zum Tod des Kleinkindes liefen.

Die Zeitung «Le Parisien» berichtete, dass der Vater und eines der vier älteren Geschwister das Mädchen am späten Abend in der Waschmaschine fanden. Die Tür war dem Vater (48) zufolge geschlossen, die Maschine sei aber nicht gelaufen. Rettungskräfte nahmen das Kind demnach in kritischem Zustand entgegen, mussten aber etwa eine Stunde später um 23.30 Uhr seinen Tod feststellen. Nach ersten Erkenntnissen könnte das Mädchen erstickt sein. Spuren von Schlägen oder anderen Misshandlungen wurden am Körper des Mädchens keine entdeckt. Nun soll die Autopsie für Klarheit sorgen.

Die Eltern der Dreijährigen hatten dem Bericht zufolge mit einem ihrer fünf Kinder zu Abend gegessen. Nach dem Essen seien sie besorgt gewesen, weil das Mädchen, die Kleinste, nicht da war. Die anderen Kinder seien zwischen sieben und 18 Jahre alt. Die Familie startete daraufhin in ihrer Wohnung im 20. Pariser Arrondissement und in der Umgebung mit Hilfe der Nachbarn eine Suchaktion.

Keine News mehr verpassen Mit dem täglichen Update bleibst du über deine Lieblingsthemen informiert und verpasst keine News über das aktuelle Weltgeschehen mehr.

Erhalte das Wichtigste kurz und knapp täglich direkt in dein Postfach.