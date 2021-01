Die beanstandete Prüfung absolvierte der 13-Jährige an der Kantonsschule Zürich Unterland.

Einwände gegen Resultate einer Gymi-Prüfung haben selten Erfolg. Nicht so im Fall des 13-jährigen Marc, der seine nicht bestandene Aufnahmeprüfung nicht akzeptieren wollte. Wegen eines fehlenden Punktes hatte er den Test nicht bestanden. Wie der « Tagesanzeiger » (Artikel kostenpflichtig) berichtet, wurde der Teenager nach erfolgreicher Klage beim Verwaltungsgericht doch noch zugelassen.

Zunächst beschwerte sich seine Mutter, eine Deutschlehrerin, bei der Kantonsschule Zürcher Unterland in Bülach, wo ihr Sohn die Prüfung absolviert hatte. Bei der Deutschprüfung konnte so noch etwas herausgeholt und der Notendurchschnitt etwas angehoben werden. Um zu bestehen, reichte dies aber noch nicht aus.

«Da lief zu viel schief»

Die Bemühungen führten schliesslich zum Erfolg: Nach Diskussionen beim Verwaltungsgericht über fragwürdige Korrekturschemata und anderen Unstimmigkeiten wurde der Familie schliesslich Recht gegeben. Dies, weil in einer Aufgabe nicht erwähnt wurde, dass bei Falschantworten Punktabzüge gemacht würden. «Primarschüler müssen grundsätzlich nicht davon ausgehen, dass falsche Lösungszahlen zu einem Punkteabzug führen.», argumentiert das Gericht. Das widerspreche Treu und Glauben.

Mit dem einen Punkt, der schliesslich doch noch zählte, kann Marc seit Dezember eine Kantonsschule besuchen, nicht aber jene in Bülach, weil die Familie mittlerweile umgezogen ist. Er müsse nun einiges an Stoff nachholen, habe sich sonst aber gut und schnell integriert, so die Mutter.