Fall Gabby Petito : Eltern von Brian Laundrie sind nach Leichenfund «am Boden zerstört»

Am Donnerstag fand die Polizei im Myakkahatchee-Creek-Nationalpark in Florida persönliche Gegenstände, die dem Freund der getöteten Gabby Petito gehören. In der Nähe lagen auch sterbliche Überreste. Brian Laundries Eltern glauben, dass diese zu ihrem Sohn gehören.

1 / 8 Brian Laundrie war am 13. September allein von der Reise mit Gabby Petito zurückgekehrt. Kurz darauf verschwand auch er spurlos. Facebook Am 20. Oktober 2021 entdeckte das FBI persönliche Gegenstände von Brian Laundrie im Myakkahatchee-Creek-Nationalpark in Florida . Screenshot CNN An der Suche mit der Polizei waren die Eltern von Laundrie, Chris und Roberta beteiligt. Screenshot Fox News

Darum gehts Der Anwalt der Laundrie-Eltern hält die Wahrscheinlichkeit für gross, dass es sich bei der gefundenen Leiche um ihren Sohn Brian handelt.

Die offizielle Identifikation könnte allerdings noch einige Zeit dauern.

Der 23-Jährige wurde seit über einem Monat gesucht. Zuvor war seine Freundin Gabby Petito erwürgt aufgefunden worden.

Am Mittwoch gab die Polizei bekannt, sie habe in einem Park in Florida einen Rucksack und ein Notizbuch gefunden, das dem gesuchten Brian Laundrie (23) gehörte. In der Nähe stiessen die Beamten auch auf nicht näher bezeichnete sterbliche Überreste eines Menschen.

Nun meldete sich der Anwalt der Eltern von Laundrie: Seine Klienten seien fast sicher, dass die gefundenen Überreste diejenigen von Brian seien, sagte er «CNN». «Wie sie sich vorstellen können, ist es sehr traurig, als Eltern neben Dingen eines Sohnes auch dessen Überreste zu finden», so Anwalt Steven Bertolino. «Das ist herzzerreissend. Ich kann Ihnen versichern, dass die Eltern am Boden zerstört sind.»

Laut einer Quelle, die Einblick in die Ermittlungen hat, lagen die gefundenen sterblichen Überreste «eine ganze Weile» am Fundort. Es könne einige Zeit dauern, bis sie zweifelsfrei identifiziert würden. Der Fund sei an einer bis vor kurzem von Wasser überspülten Stelle gelegen, was die Sache nicht einfacher mache. Bei der Suche hatten auch Laundries Eltern Chris und Roberta mitgeholfen.

Seit mehr als einem Monat vermisst

Laudries Freundin Gabby Petito war am 19. September tot am Rand des Grand-Teton-Nationalparks in Wyoming gefunden worden. Diesen hatte Petito mit Laundrie besucht. Petito wurde nach Erkenntnissen der Gerichtsmedizin erwürgt. Der 23-jährige Laundrie kehrte am 1. September alleine mit dem Van nach Florida zurück, den beide genutzt hatten.

Laundrie gilt als Person von Interesse im Zusammenhang mit dem Tod von Petito. Er wurde seit mehr als einem Monat vermisst. Seinen Eltern hatte er am 14. September mitgeteilt, dass er im Naturschutzgebiet Carlton Reserve in Florida wandern gehe. Die Suche am Mittwoch konzentrierte sich auf den nahe gelegenen Myakkahatchee Creek Environmental Park. In Fernsehberichten waren zahlreiche Polizeifahrzeuge zu sehen. Im Wald wurde ein Zelt aufgestellt. Vor Ort war auch ein Auto gefunden worden, das Laundrie gefahren hatte.

Der Fall um Petito hatte für grosses öffentliches Interesse gesorgt. Kritisiert wurde aber, dass über Hunderte Fälle von Ureinwohner-Frauen in den USA und Frauen anderer Minderheiten, die als vermisst gelten oder ermordet wurden, nicht genauso ausgeprägt berichtet wird.

My 20 Minuten Als Mitglied wirst du Teil der 20-Minuten-Community und profitierst täglich von tollen Benefits und exklusiven Wettbewerben!