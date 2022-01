240’000 statt 500 Millionen Dollar : Eltern von Otto Warmbier erhalten Mini-Entschädigung aus Nordkorea

Es ist nur ein Bruchteil von dem, was ein Gericht Cindy und Fred Warmbier zugesprochen hatte. Ihr Sohn, Otto Warmbier, war 2016 in Nordkorea verhaftet worden. Später verstarb er – vermutlich an den Folgen nordkoreanischer Foltermethoden.

Cindy und Fred Warmbier habe eine Entschädigung in Höhe von einer Viertelmillion Dollar aus Nordkorea erhalten. (Archivbild) Getty Images via AFP

Darum gehts Fred und Cindy Warmbier kämpfen für Gerechtigkeit.

Sie werfen Nordkorea vor, ihren Sohn gefoltert zu haben.

Otto Warmbier war 2016 in Nordkorea verhaftet worden.

Er starb 2017 in den USA – es wurden schwere Hirnschäden diagnostiziert.

Als Entschädigung sprach ein Gericht den Eltern eine halbe Milliarde Dollar zu.

Die Eltern des in Nordkorea inhaftierten und später in den USA gestorbenen Studenten Otto Warmbier erhalten mehr als 240’000 Dollar von einem nordkoreanischen Konto. Die Zahlung, die von einem Bundesrichter in New York angeordnet wurde, stellt einen kleinen Teil der mehr als 500 Millionen Dollar Entschädigung dar, die Fred und Cindy Warmbier aus Ohio 2018 von einem Bundesgericht in Washington zugesprochen wurde.

Das Ehepaar macht geltend, dass der Sohn in Nordkorea gefoltert wurde, nachdem er 2016 wegen des Versuchs, ein Propagandaposter zu stehlen, verurteilt und monatelang inhaftiert worden war. Der 22-Jährige erlitt schwere Hirnschäden und starb kurz nach seiner Rückkehr in die Vereinigten Staaten im Juni 2017. Nordkorea bestreitet, dass Warmbier gefoltert wurde.

Die Zeitung «Cincinnati Enquirer» berichtete, das Geld für die Warmbiers sei mit der Begründung beschlagnahmt worden, es könne für terroristische Zwecke verwendet werden. Weder Nordkorea noch die nordkoreanische Bank, bei der die Gelder beschlagnahmt wurden, reagierten auf die von den Warmbiers im vergangenen März eingereichte Klage.

