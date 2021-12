Alicia Witt: Ihre Eltern wurden tot in der Wohnung aufgefunden

Es ist ein Schock für Alicia Witt, ihre Familie und ihre Fans: Kurz vor Weihnachten wurden die Eltern der Schauspielerin tot in ihrer Wohnung aufgefunden. Das teilte die 46-Jährige laut «New York Post» in einem offiziellen Statement mit. Demnach wurden ihr Vater Robert (87) und ihre Mutter Diane (75) am 20. Dezember tot in ihrem Zuhause in Massachusetts aufgefunden. Witt selbst hatte veranlasst, dass jemand nach den beiden schauen würde, nachdem sie tagelang nichts von ihnen gehört hatte.