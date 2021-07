3000 Franken Busse : Eltern vor Gericht, weil sie Kind wegen Corona aus der Schule nahmen

Ein Freiburger Ehepaar nahm sein Kind während Corona mehrmals unerlaubt von der Schule. Nun muss es sich vor der Justiz verantworten.

Dicke Post für einen Vater und eine Mutter aus dem Freiburger Sensebezirk: Wegen Verletzung der Schulpflicht wurden die beiden per Strafbefehl zu einer Busse von über 3000 Franken verurteilt. Nachdem die Schulen im Mai 2020 wieder geöffnet hatten, blieb das Kind dem Unterricht mehrmals unentschuldigt fern. Weil die Eltern das Urteil nicht akzeptierten, ist der Fall am Donnerstag vor dem Polizeigericht in Tafers verhandelt worden, wie die «Freiburger Nachrichten» berichten.

Ihr Vorgehen begründeten die Beschuldigten mit den zu diesem Zeitpunkt hohen Infektionszahlen sowie der Schwangerschaft der Mutter und den Empfehlungen der schweizerischen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe. «Es war damals und ist auch heute noch nicht klar, welche Folgen Corona für Schwangere und die ungeborenen Kinder haben kann», erklärte der Vater an der Verhandlung. «Wir wussten einfach nicht, was alles passieren kann und wollten deshalb vorsichtig sein.»

«Wir sind keine Corona-Skeptiker»

Weil die Mutter bereits 41 Jahre alt war, habe es sich um eine Risikoschwangerschaft gehandelt. «Uns war bewusst, dass wir gegen das Gesetz verstossen, doch das nahmen wir in Kauf», so der Vater. Zudem habe man in der Familie zwei Todesfälle im Zusammenhang mit Corona zu beklagen gehabt, was die Vorsicht noch erhöht habe. Den Risikofaktor Schule habe man daher ausschalten wollen. Der Mann versicherte: «Wir sind keine Verschwörungstheoretiker und auch keine Corona-Skeptiker.»