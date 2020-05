Eltern wollen Kinder nicht in die Schule schicken

In der Romandie, wo die Pandemie viermal mehr Todesopfer forderte und ungleich stärker wütet als in der Deutschschweiz, sind die Sorgen grösser. So weigert sich die Lehrergewerkschaft der Romandie (SER) gar, den Unterricht unter den aktuellen Voraussetzungen am 11. Mai wieder aufzunehmen. «Am 29. April fällt die definitive Entscheidung über die Wiedereröffnung. Bis dahin muss klar sein, wie die Gesundheit des Lehrpersonals und der Schüler geschützt wird. Wir brauchen klare Richtlinien, welche Hygienemassnahmen wir umsetzen sollen. Dafür müssen Bund und Kantone genügend Ressourcen und Schutzmaterial bereitstellen. Sollte dies nicht der Fall sein, ist es eine Illusion zu glauben, dass Schulen wieder geöffnet werden können», so SER-Präsident Samuel Rohrbach. Er wisse auch von Eltern, die sich weigern, ihre Kinder unter diesen Umständen wieder zum Unterricht zu schicken.