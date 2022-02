Bologna (I) : Eltern wollen nur Blut von Ungeimpften und verweigern ihrem Kind die Herz-OP

Weil Impfstoffe angeblich aus Embryonen gewonnen würden, verweigern Eltern in Bologna eine nicht aufschiebbare Herzoperation ihres Sohnes. Der Fall landet beim Richter.

Ein zwei Jahre altes Kind muss dringend am Herzen operiert werden – doch die Eltern wollen für ihren Sohn nur Blut von Corona-Ungeimpften bekommen. Dieser Fall in Bologna sorgt italienweit für Aufsehen. Am Dienstag entschied ein Gericht in Modena zugunsten der Klinik: Diese könne von den Eltern nicht angewiesen werden, dem Patienten ungeimpftes Blut bereitzustellen.