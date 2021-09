Schweden - Eltern wollen Sohn «Wladimir Putin» nennen – Behörde sagt Nein

Dass ein Kind den Namen des russischen Staatsoberhaupts bekommt, falle in die Kategorie der «unangemessenen» Namen und sei damit nicht gestattet, so die Begründung.

Ronny und Ann, ein Elternpaar in Schweden, dürfen ihren Sohn nicht «Wladimir Putin» nennen. Das Standesamt lehnte am Montag den Namen des russischen Staatschefs ab – dieser falle in die Kategorie der «unangemessenen» Namen und sei damit nicht gestattet.