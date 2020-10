Die Eltern wurden mit einer E-Mail informiert, dass die Kinder «aus Sicherheitsgründen aufgrund eines Vorfalls in der Nähe des Schulhauses Chatzebuggel» in Gruppen nach Hause geschickt wurden.

Darauf wurden die Schüler am letzten Schultag vor den Herbstferien in Gruppen nach Hause geschickt.

Ein Kind hat seiner Lehrperson eine Begegnung mit einem Autofahrer in der Nähe des Schulhauses Chatzebuggel in Matzingen gemeldet.

Die Primarschulbehörde in Matzingen hat die Kinder am letzten Schultag vor den Herbstferien in Gruppen nach Hause geschickt. Der Grund war ein Vorfall eines Kindes mit einem Autofahrer. Ein Kind hat seiner Lehrperson am Freitag, 2. Oktober, kurz vor Schulschluss gemeldet, dass es eine Begegnung mit einem Autofahrer hatte. «Diese Begegnung hat dem Kind den Eindruck vermittelt, dass das Auto ihm den Weg versperrt und der Autofahrer versuchte, mit dem Kind Kontakt aufzunehmen», heisst es in einer am Mittwoch veröffentlichten Elterninformation der Primarschulbehörde Matzingen.