Scheidungskinder: «Ich spüre den Hass bis heute»

1 / 5

Darum gehts Das Angebot «Bahnhofhilfe», bei dem zerstrittene Eltern, ihre Kinder abholen können, ohne einander zu begegnen, hat am Bahnhof in Zürich zugenommen.

Und auch die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde ist durch schwierige Scheidungen, bei denen Kinder im Spiel sind, immer stärker ausgelastet.

Für Scheidungskinder ist diese Situation ermüdend, so auch für N.S.: «Ich möchte nicht, dass meine Kinder dasselbe erleben müssen wie ich.»

Vor allem die Übergabe der Kinder, macht den Eltern zu schaffen. «Früher wusste ich bei einem Treffen mit meinem Ex nie, was auf mich zukommt», so M.S.

Was tun, wenn die Eltern sich nicht mehr sehen können, die Kinder aber übergeben werden müssen? Dafür gibt es im Zürcher Hauptbahnhof die «Bahnhofhilfe». In den letzten Jahren haben die Anfragen dort stetig zugenommen und auch die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde KESB ist durch Elternstreits immer stärker ausgelastet. Auch die 20-Minuten-Community hat schlechte Erfahrungen mit Scheidungen gemacht.

Mit fünf Jahren entscheiden, wo man leben möchte

«Ich musste mit fünf Jahren entscheiden, bei wem ich leben möchte», sagt der 31-jährige N.S.* «Damals habe ich mich für meinen Vater entschieden, weil ich dachte, das meine Schwester zur Mutter will. Es war mir wichtig, dass er nicht alleine ist.» Seine Eltern konnten kaum anständig miteinander sprechen. «Mein Vater hat mich meistens vor die Haustür meiner Mutter gesetzt, damit es zu keinem grossen Kontakt zwischen ihnen kommt. Aber auch so ist es schon zu lauten Streitereien vor dem Haus gekommen», sagt S. «Ich kann den Hass noch heute spüren.»



Kurz nach der Scheidung ging S. noch jedes zweite Wochenende zu seiner Mutter. Das Verhältnis sei aber mit der Zeit schlechter geworden. Geschädigt fühlt sich S. durch die Scheidung seiner Eltern nicht. Aber: «Ich möchte nicht, dass meine Kinder dasselbe erleben müssen. Wenn ich mal Kinder habe und diese Geburtstag feiern, sollen sich meine Eltern zusammenreissen. Sonst würden wir in Zukunft ohne die beiden feiern.»

«Meine Kinder kommen nicht zur Ruhe»

Eine schwierige Scheidung hinter sich hat die 35-jährige S.S.* aus St. Gallen. Als sie damals herausgefunden habe, dass ihr Ex-Mann sie betrog, habe sich ihr Leben schlagartig geändert: «Mein Vertrauen war weg. Ich konnte diesem Mann nicht mehr ins Gesicht schauen.» S. hat insgesamt vier Kinder, drei von ihrem Ex-Mann und einen weiteren Jungen aus ihrer neuen Beziehung. Die Kinder mussten laut der 35-Jährigen vieles miterleben: «Es kam immer wieder zu Streitigkeiten bei der Übergabe der Kinder. Heute bringe ich die Kinder meiner Mutter und mein Ex holt sie bei ihr.»

Unter diesem Zustand leidet nicht nur die Mutter: «Meine 14-jährige Tochter ist oft krank. Sie kann wegen der Umstände nicht zur Ruhe kommen.» Die St. Gallerin sei selbst ein Scheidungskind. Sie sei oft alleine gewesen und das wolle sie ihren Kindern nicht antun. «Scheidungskinder leben immer dieses Hin und Her. Meine Kinder haben drei Zuhause, bei mir, meinem Ex und meiner Mutter.» Immerhin: «Seit einem Jahr können wir die Geburtstage der Kinder wieder zusammen mit dem Ex feiern.»

«Die Übergabe muss einfach schnell gehen»

Viel zu wenig Kontakt hat M.S. (31) zu ihrer Tochter: «Ich sehe sie zweimal unter der Woche und jedes zweite Wochenende. Ich habe keine andere Wahl. Diese Situation muss ich so akzeptieren.» Seit drei Jahren lebt die nun siebenjährige Tochter bei ihrem Ex-Mann.



Auch sie kann nur selten mit ihrem Ex Gespräche auf Augenhöhe führen: «Ich weiss nie, was bei einem Treffen mit meinem Ex, was auf mich zukommt.» Laut ihr wurde der Mann auch schon handgreiflich. Heute gehe sie mit ihrem neuen Partner ihre Tochter holen. «Die Übergabe muss einfach schnell gehen, weil ich nie weiss, wann die Stimmung kippt und es dann unangenehm wird», so S.

«Ich würde meine Söhne nicht mehr erkennen»

Gar seit 2021 hat M.D.* seine 15- und 17-jährigen Söhne nicht mehr gesehen. «Ich würde meine Kinder wohl nicht einmal mehr erkennen.» Den Kontakt zu ihnen hätte er durch seine Ex-Frau verloren. «Die Kinder glauben, ich sei der Böse und sie möchten nichts mehr mit mir zu tun haben. Dabei habe ich vieles für sie gemacht», so der Mann aus Rapperswil.



D. fühle sich nur noch als «Zahl-Papi». «Es ist schwierig, ohne meine Söhne zu leben. Kein Kind verdient es, dass es die Trennung der Eltern so zu spüren bekommt.»

*Initialen geändert oder der Redaktion bekannt