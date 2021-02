Ende Januar stauten sich Elterntaxis vor der Erlimatt-Schule in Pratteln.

Am Dienstagabend postete die Gemeinde Pratteln ein Video, das einen Stau wegen Elterntaxis vor der Erlimatt-Schule zeigt. Solche Bilder möchte die Gemeinde eigentlich nicht mehr sehen und appelliert in ihrem Post deshalb an die Bevölkerung: «Bitte keine Elterntaxis, diese gefährden die Schulwegsicherheit.» Das Video wurde inzwischen auf verschiedenen Seiten geteilt und hat zahlreiche Reaktionen provoziert.