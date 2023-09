Christa Rigozzi und Sara Leutenegger äussern sich zur Genderdebatte

In ihrer Story meint Sara, sie finde es den falschen Ansatz, Wörter zu verbieten. «Man sollte lieber die Kinder offen und liberal erziehen, anstatt vorzuschreiben, dass man nicht mehr Mami und Papi sagen darf», so ihre Devise.

Im aktuellen Newsletter der Mütter- und Väterberatung der Stadt Zürich werden Eltern angeregt, mit ihren Kindern eine genderneutrale Sprache zu verwenden – besonders, wenn sie mit ihnen über andere Familien reden. Anstatt «Vater» oder «Mutter» solle man besser «Elternteil» oder «Betreuungsperson» verwenden, so der Leitfaden. Das Thema sorgt nicht nur in der 20-Minuten-Community für Gesprächsstoff, sondern auch bei den Schweizer Promi-Müttern.

Die Influencerin und Ex-GNTM-Teilnehmerin Sara Leutenegger (29) postete den 20-Minuten-Artikel zu dem Thema in ihrer Instagram-Story. Die zweifache Mutter fragt ihre Community, was sie dazu zu sagen hat. «Bescheuert», lautet die knappe Antwort einer Person. «Was soll man sonst sagen? Gebärende Erziehungsperson mit weiblichem Erziehungsstil?», so eine weitere.