Musiklegende – Elton John hat Corona und muss Konzerte absagen

Das gab das Management des Briten am Dienstag bekannt.

Elton John ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Dies berichtet die britische Zeitung «Daily Mail» am Dienstagabend (Schweizer Zeit). Zwei Konzerte der Musiklegende in Dallas im US-Bundesstaat Texas mussten abgesagt werden. «Elton ist vollständig geimpft und geboostert, und verspürt zurzeit nur milde Symptome», heisst es in einer Mitteilung des Managements des 74-Jährigen.