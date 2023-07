Elton John in Zürich: Er nimmt seine Fans mit auf eine Zeitreise

Elton John auf seiner «Farewell Yellow Brick Road The Final Tour» – hier in Las Vegas. Getty Images

Darum gehts Am 1. und 2. Juli steht Musikikone Sir Elton John zum letzten Mal auf einer Schweizer Konzertbühne.

Dies im Rahmen seiner weltweiten Abschiedstournee.

In einer zweieinhalbstündigen Show spielte der 76-Jährige am Samstag Hits wie «I’m Still Standing» und «Rocketman».

Pünktlich wie ein Schweizer Uhrwerk betritt Reginald Kenneth Dwight alias Sir Elton John die Bühne des Zürcher Hallenstadions. Wie ein Paukenschlag eröffnet er das erste von zwei Abschiedskonzerten seiner «Farewell Yellow Brick Road The Final Tour» an diesem Wochenende in Zürich. Bereits vergangenes Jahr spielte der Popstar im Wankdorf Stadion in Bern.

Auf einem grossen LED-Bildschirm werden Nahaufnahmen seiner Hände gezeigt, die künstlerisch zum Song «Bennie and the Jets» über die Tasten seines Klaviers gleiten. Begleitet wird er dabei von einer sechsköpfigen Band und jubelndem Publikum. Sein schwarz-glitzernder Sakko, wie auch seine charakteristische Brille, funkeln unter den Spotlights der Musikstätte. Auch seine Fangemeinde setzt auf funkelnde Accessoires, wie etwa blinkende Brillen in allen Formen.

Elton John spielt Hit um Hit

«Hallo Zürich! Endlich sind wir hier. Vielen Dank, dass ihr so geduldig gewesen seid und euer Ticket behalten habt», witzelt der 76-Jährige. Immer wieder erzählt er Anekdoten aus seiner über 50-jährigen Musikkarriere. So widmete er auch der Musiklegende Aretha Franklin den Titel «Border Song».

Videos im Hintergrund sorgen immer wieder für Stimmungswechsel auf der Bühne und in der Setlist hüpft der Musiker von einem Hit zum anderen. So sind etwa Titel wie «Tiny Dancer» und «Rocketman» vertreten. Immer wieder stellt der Sänger mit Klaviersolos sein unglaubliches Talent am Piano unter Beweis.

Mit «Candle in the Wind» gedenkt Elton John der verstorbenen Marylin Monroe, für die er 1973 den Song schrieb. Diesen adaptierte er 1997 zu Ehren der verstorbenen Lady Diana neu.

Elton John mag Glitzerkatzen

Ein Gewitter zieht auf dem Bildschirm des Hallenstadions auf. Nebel bedeckt die Bühne und gruselige Melodien hallen aus den Boxen, ehe das Klavier von John die schaurige Atmosphäre vertreibt. Der Brite fährt mit seinem Instrument auf die Bühne. Sein schwarz funkelndes Sakko hat er gegen ein babyblaues ausgetauscht, das mit Pailletten und Steinchen verziert ist. Auf seinem Rücken glitzert ein Kätzchen. Die passende, blaue Brille darf dabei nicht fehlen. Er trällert «Funeral for a Friend / Love Lies Bleeding» in sein Mikrofon.

Es folgt «Sorry Seems To Be The Hardest Word». Smartphone-Taschenlampen gehen an, welche die Ballade begleiten. Nach dem Song widmet John einige emotionale Worte an die kürzlich verstorbene Musiklegende Tina Turner: «Ihr Tod hat mich schockiert. Sie war eine unglaubliche Musikerin. Ein solches Licht wird nie wieder scheinen.» Ihr widmet er den Titel «Don‘t let the Sun go down on me».

Schnell ist die bedrückte Stimmung verflogen, als er für «The Bitch is Back» und «I‘m Still Standing» in die Tasten haut. Begleitet wird der Welthit von alten Videos aus längst vergangenen Tagen. Mit stehenden Ovationen wird er für seine Darbietung belohnt. Die Party geht mit «Crocodile Rock» weiter und die Menge singt und tanzt. Mit «Saturday Night’s Alright for Fighting» gibts tanzbaren Nachschub für die Fans und zum Abschuss einen Konfettiregen. Elton John und seine Band verbeugen sich und winken der jubelnden Menge zum Dank zu, ehe sie die Bühne verlassen.

Die letzte Zugabe

Ein grosses E erscheint auf dem Bildschirm. Die Popikone kommt im pinken Morgenmantel mit zwei glitzernden Kätzchen auf dem Rücken auf die Bühne getreten. Mit «Cold Heart» bekommt auch Sängerin Dua Lipa einen Gastauftritt. Danach tauchen die Fans das Hallenstadion wieder in ein Lichtermeer zu «Your Song».

«Es waren 52 Jahre einer unglaublichen Reise. Ihr habt mir die Liebe und Treue geschenkt, die ich mir nie hätte erträumen können. Ihr seid in meinem Herzen», wendet sich Elton John zum Abschied an die Fans, ehe er seinen letzten Song «Goodbye Yellow Brick Road» spielt. Daraufhin zieht er seinen Morgenmantel aus, verbeugt sich wiederholt und verschwindet winkend hinter der Bühne. Ein Video zeigt den Sänger von hinten, wie er einen goldenen Pflasterweg überquert und so seinen wohlverdienten Ruhestand antritt.

Am 2. Juli wird Elton John erneut auf der Bühne des Hallenstadions stehen, voraussichtlich zum allerletzten Mal.

