Tickets sind ab dem 2. November erhältlich – Elton John spielt am 1. Juni 2022 ein Abschiedskonzert im Stadion Wankdorf

Darum gehts Und er sagt noch länger Tschüss: Elton John erweitert seine «Farewell Yellow Brick Road»-Tour um weitere Shows – darunter eine im Berner Wankdorf-Stadion.

Tickets für diesen Gig am 1. Juni 2022 gehen am Dienstag nächste Woche um 10 Uhr in den Vorverkauf.

Das ist eigentlich tatsächlich alles, was du wissen musst.

Der ganze Rest dieses Artikels ist voll mit Infos (du darfst sie «fun facts» nennen, du kleiner Nerd), mit denen du dann zwischen den Songs dein Date beeindrucken kannst.

Gern geschehen. Mach uns stolz!

Er will mit dem Aufhören wohl einfach nicht aufhören: Elton John (74) kündigt für seine laufende «Farewell Yellow Brick Road»-Abschiedstour 35 weitere Stadionshows in Nordamerika und Europa an – am Mittwoch, 1. Juni 2022, tritt er im Stadion Wankdorf in Bern auf. Die Tickets dafür gehen am Dienstag, 2. November, um 10 Uhr, bei Ticketcorner in den Vorverkauf.

20 Minuten ist Medienpartner und feiert die Ankündigung mit fünf Meilensteinen der über 50-jährigen Karriere der englischen Pop- und Rock-Ikone.

1967: Er trifft Bernie Taupin

Über ein Inserat eines Musiklabels im englischen Branchenmagazin «New Musical Express» kam Elton John, der damals noch Reginald Dwight hiess, erstmals in Kontakt mit Bernie Taupin und schrieb Stücke zu dessen Lyrics. Damit begann eine Zusammenarbeit, die bis heute (mit kleinen Unterbrüchen) anhält und die meisten von Eltons grossen Hits hervorgebracht hat.

Bernie sagte vor einiger Zeit, er und Elton würden seit rund 50 Jahren eine «nicht-sexuelle Liebesaffäre» haben und das hört man Klassikern wie «Your Song», «Crocodile Rock» oder «Tiny Dancer» auch in jedem Wort und jeder Note an. (Fotos der beiden gibts oben in der Bildstrecke.)

1973: Er releast «Goodbye Yellow Brick Road»

Darauf können sich die meisten Kritikerinnen und Kritiker und Fans einigen: Seine siebte, 1973 releaste Studioplatte «Goodbye Yellow Brick Road» markiert den Höhepunkt von Elton Johns musikalischem Schaffen, schliesslich geben sich darauf Welthits wie «Candle in the Wind», «Saturday Night’s Alright for Fighting», «Bennie and the Jets» und der Album-Titelsong die Track-Klinke in die Hand.

Entsprechend gingen 30 Millionen Exemplare davon weg – was einem beeindruckenden Zehntel von seinen insgesamt 300 Millionen verkauften Tonträgern entspricht. Welchen Stellenwert das Werk in Eltons Karriere einnimmt, zeigt auch die Tatsache, dass seine seit mittlerweile über drei Jahre und wegen The Rona und einer Hüftverletzung voraussichtlich noch knapp zwei Jahre dauernde finale Tour den Titel «Farewell Yellow Brick Road» trägt.

1994: Er macht den «Lion King»-Soundtrack

Mit einem Einspielergebnis von fast 900 Millionen Franken ist das 1994er Meisterwerk «The Lion King» der erfolgreichste nicht-computeranimierte Trickfilm aller Zeiten. Mit ein Grund dafür ist sein Soundtrack, den Elton John mitgeschrieben sowie eingespielt und -gesungen hat.

Drei der fünf nominierten Stücke für den «Best Original Song»-Oscar an den 67. Academy Awards stammen vom «The Lion King»-Soundtrack – die Ballade «Can You Feel the Love Tonight» machte den Engländer schliesslich zum Oscar-Preisträger. Ebenfalls 1994 wurde er in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen.

1998: Er wird zum Ritter

Für seine Verdienste im Kunstbereich wurde Elton 1995 zu einem Commander of the Order of the British Empire (CBE) ernannt. 1998 folgte dann der Ritterschlag durch Queen Elizabeth II für sein Wohltätigkeits-Engagement. Darum liest du heute meistens von Sir Elton John statt «nur» von Elton John.

Alleine die Elton John Aids Foundation – der übrigens David Furnish (59) vorsitzt, mit dem der Musiker seit 2014 verheiratet ist – hat bisher 550 Millionen Franken zur Unterstützung präventiver HIV-Programme und an Aids erkrankter Menschen gesammelt.

2021: Er macht ein Lockdown-Album

Wie gesagt: Die Folgen der Pandemie verlängern Eltons Abschiedstournee um ein ganzes Stück. Statt in den Gig-Zwangspausen nur dazusitzen, Däumchen zu drehen und auf die Hüfte zu knallen (darum finden die Hallenstadion-Konzerte nach der neu angekündigten Wankdorf-Show statt), hat sich die Rock’n’Roll-Legende ans Piano gesetzt und sein 32. Studioalbum «The Lockdown Sessions» geschrieben.

Darauf zu hören sind 16 Collabo-Tracks – unter anderem mit Lil Nas X, Charlie Puth und Rina Sawayama –, die teilweise sehr zeitgeistig via Zoom eingespielt wurden, da die Weltlage es nicht anders erlaubte. Der Pnau-Remix des Dua-Lipa-Duetts «Cold Heart» erklomm daheim in Grossbritannien die Chartspitze und machte Elton John damit zum ersten Solokünstler in der Geschichte der britischen Charts, der in sechs aufeinanderfolgenden Jahrzehnten eine Top-Ten-Single gelandet hat.

In der Schweiz klettert der Discosong stetig höher und ist gerade auf Platz sechs der Hitparade.

