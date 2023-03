Elton-Johns Ehemann bei Anhörung: «Wollten Harry nach Tod Dianas helfen»

Prinz Harry (38) war am Dienstag bereits den zweiten Tag in Folge bei der Anhörung im Vorverfahren erschienen.

Am High Court in London finden derzeit die Anhörungen statt. Das Gericht hat vier Tage für den Prozess vorgesehen.

«Elton und ich waren dicke Freunde seiner Mutter (Prinzessin Diana), die wir sehr geliebt haben, und als sie starb, wollten wir alles in unserer Macht stehende tun, um ihm (Harry) Geborgenheit und Sicherheit zu geben, ein Raum des Vertrauens und des Schutzes », erklärte Furnish in einer schriftlichen Zeugenaussage im Vorverfahren einer Sammelklage mehrerer britischer Prominenter gegen den Verlag der «Daily Mail» .

Prinz Harry (38) war am Dienstag bereits den zweiten Tag in Folge bei der Anhörung im Vorverfahren erschienen. Er und andere Promis werfen den «Mail»-Journalisten vor, sie bespitzelt zu haben. Der Verlag ANL (Associated Newspapers Limited), zu dem auch die «Mail on Sunday» und die «MailOnline» gehören, streitet die Vorwürfe ab und argumentiert, sie seien ohnehin verjährt.