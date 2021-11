Widmer glänzt mit Traumtor - Elvedi und Embolo verletzt raus bei Gladbach-Remis – folgt das Nati-Out?

1 / 4 Verletzungsschock kurz vor dem Italien-Kracher: Breel Embolo musste beim Spiel in Mainz verletzt raus, Uwe Anspach/dpa Auch Nico Elvedi musste schon nach 28 Minuten verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Getty Images Yann Sommer zeigte derweil einmal mehr eine sehr starke Leistung im Tor der Fohlenelf. Getty Images

Darum geht es Im Freitagabendspiel der Bundesliga kam es zum Duell zwischen Mainz und Gladbach.

Das Spiel endete mit 1:1, Silvan Widmer schoss dabei ein Traumtor für Mainz.

Nico Elvedi und Breel Embolo mussten nach rund einer halben Stunde ausgewechselt werden.

Embolo vergoss bei der Auswechslung einige Tränen der Enttäuschung.

Noch ist offen, ob die beiden Nati-Stars rechtzeitig für die nächsten Länderspiele wieder fit werden.

Murat Yakin gab am Freitagmorgen sein Aufgebot für die kommenden Länderspiele gegen Italien und Bulgarien bekannt. Gut möglich, dass sich der Nati-Trainer am Abend dann auch Mainz gegen Gladbach am TV angeschaut hat, denn bei der Bundesligapartie standen gleich fünf Nati-Stars von Beginn an auf dem Rasen.

Aus einem völlig entspannten Fernsehabend wird dann aber definitiv nichts, denn schon nach etwas mehr als zwanzig Minuten verletzt sich Nico Elvedi nach einem Laufduell mit dem Mainzer Karim Onisiwo am Knöchel. Elvedi beisst zwar erst noch auf die Zähne, muss dann aber doch ausgewechselt werden.

Embolo kann den Frust nicht verbergen

Noch bitterer für die Gladbacher kommt es dann als bloss wenig später auch Breel Embolo nicht mehr weiterspielen kann. Der so formstarke Nati-Stürmer greift sich bei einem langen Schritt an der Aussenlinie sofort an den hinteren Oberschenkel und verlässt dann, emotional sichtlich mitgenommen, das Spielfeld. Embolo hält sich die Hände vors Gesicht und ist untröstlich.

Es bleibt abzuwarten, ob Elvedi und Embolo in den kommenden Nati-Spielen gegen Italien und Bulgarien mit dabei sein können. Gerade beim Basler Stürmer darf dies angesichts seiner emotionalen Reaktion bei der Auswechslung bezweifelt werden, aber auch Elvedi konnte nach seiner Auswechslung nur noch auf Krücken weiterlaufen.

Widmer glänzt mit Traum-Tor

Fussball gespielt wurde in Mainz übrigens auch noch. Deutschlands Nationalspieler Florian Neuhaus profitierte von einem eklatanten Goalie-Fehler und verwertete einen Abpraller von Mainz-Keeper Robin Zentner in der 38. Minute zum 1:0 für Gladbach.

In der zweiten Halbzeit liess sich die Fohlenelf aber immer weiter zurückdrängen. Nati-Goalie Yann Sommer hielt seiner Mannschaft mit einigen Glanzparaden die knappe Führung fest. Gegen den Sonntagsschuss von Nati-Kollege Silvan Widmer war dann auch der beste Gladbacher auf dem Feld machtlos. Der Aussenläufer erzielte in der 77. Minute sensationell den Ausgleich, indem er mit seinem schwachen linken Fuss in den Winkel traf. Am Ende blieb es beim 1:1. Ein Punkt, den Gladbach und die Nati vielleicht noch teuer bezahlen werden müssen.