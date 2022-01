Elyas M'Barek soll sich heimlich mit Jessica Riso verlobt haben

Mit Jessica Riso : Elyas M'Barek soll sich heimlich verlobt haben

Der Frauenschwarm ist weg vom Markt. Noch in diesem Jahr soll er mit der US-Schauspielerin Jessica Riso vor den Traualtar treten.

Der Schauspieler Elyas M’Barek postete im Dezember mehrere Fotos und Videos von einem scheinbar romantischen Date in St. Moritz.

Läuten schon bald die Hochzeitsglocken für den deutschen Schauspieler Elyas M'Barek? Offenbar schon! Das will die « Bild »-Zeitung aus seinem engen Umfeld erfahren haben. Insider-Informationen zufolge, soll er sich im vergangenen Dezember heimlich verlobt haben. Der 39-Jährige habe um die Hand von Jessica Riso angehalten.

Gegenüber der deutschen Zeitung äussert sich ein Freund des Schauspielers und verrät: «Gerade in der Pandemie ist für ihn klar geworden, dass er eine feste Bindung will.» Die 33-jährige US-Amerikanerin ist ebenfalls Schauspielerin und Model. Sie war unter anderem in «Gender Bender» und der Serie «Dietland» zu sehen. Noch in diesem Jahr sollen die beiden vor den Traualtar treten.