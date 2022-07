Elyas M’Barek hatte während seiner Karriere mit Rassismus zu kämpfen / Elyas M’Barek erlebte am Arbeitsplatz Rassismus und Sexismus

Für Elyas M’Barek strömen seit Jahren immer wieder zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer in die Kinos. Seit seinem Durchbruch im Jahr 2006 mit der Serie «Türkisch für Anfänger» legte der 40-Jährige einen steilen Karriereaufstieg hin und ist heute der erfolgreichste deutsche Schauspieler seiner Generation. Doch der Erfolg kam für den Schauspieler alles andere als einfach.

Im Interview mit der «Bild» verrät Elyas aktuell, wie hart er für seine Karriere arbeiten musste: «Es hat bei mir sehr lange gedauert, bis ich überhaupt wahrgenommen wurde», so der Schauspieler. Denn vor einigen Jahren war das Geschäft für ihn noch alles andere als leicht: «Mir wurde geraten, meinen Namen zu ändern, weil ich damit niemals Erfolg haben würde. Ich kann mich an Zeiten erinnern, in denen bestimmte Leute zu mir nicht mal ‹Hallo› sagen wollten.» Doch Vorurteile waren nicht die einzigen Herausforderungen, mit denen der Halb-Tunesier zu kämpfen hatte: «Lange Zeit hatte ich keine Identifikationsfigur, zu der ich hätte aufblicken können. Damals war das deutsche Fernsehen komplett weiss.»