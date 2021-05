«Stoppt Antisemitismus!» - Elyas M’Bareks Post löst heftige Kritik aus – auch von Rapper Massiv

Schauspieler Elyas M’Barek hat auf Social Media Posts abgesetzt, in denen er sich in einem Satz zu Antisemitismus äussert: «Stoppt Antisemitismus!», schreibt der 38-Jährige.

Auch der deutsche Rapper Massiv, der palästinensische Wurzeln hat, kommentiert M’Bareks Post: «Du warst dir zu schade, was Schönes für deine Geschwister zu schreiben? Damit kannst du nicht punkten in deiner scheinheiligen Bayrischer-Filmpreis-Welt», schreibt der 38-Jährige wütend. «Du hast recht: Stoppt den Antisemitismus, aber stoppt auch die minimale Wasserzufuhr in Gaza (…), stoppt die gezielte Täuschung, uns alle als radikal darzustellen und stoppt das Töten unserer Kinder.»

Elyas M’Barek erklärt sich

M’Barek, dem auf Instagram 2,6 Millionen Menschen folgen, antwortet dem Rapper und schreibt: «Massiv mein Lieber. Ich spreche mich hier klar und eindeutig gegen Antisemitismus aus. Period. Genauso, wie ich mich gegen Rassismus oder jede andere Form von Diskriminierung aussprechen will. Ich möchte mir nicht anmassen, ein Urteil über einen unsäglichen, Jahre andauernden Nahost-Konflikt zu fällen.» Es tue ihm nur leid, dass «immer wieder stereotype Feindbilder beschworen werden und so viele Menschen auf allen Seiten leiden.»

Um dem aufkommenden Shitstorm entgegen zu wirken, setzt M’Barek in seinen Comments zudem ein allgemeines Statement ab: Er wolle klar stellen, dass er mit seinem Post nicht auf den Konflikt im Nahen Osten angespielt habe. «Es ging mir ausschliesslich um die Situation in Deutschland. Wo ich in den letzten Tagen offenen Antisemitismus gesehen habe. Ich bin gegen JEDE Wir-gegen-die-anderen-Ideologie», so der gebürtige Österreicher mit tunesischen Wurzeln.