EM 2024: Schweiz spielt in Ungarn gegen Israel

Das im November angesetzte Spiel zwischen der Schweiz und Israel wird in Ungarn stattfinden. Anschliessend stehen zwei weitere Partien an: Zu Hause gegen Kosovo und auswärts gegen Rumänien.

EM-Qualifikation : 3 Quali-Spiele in 6 Tagen – Nati tritt in Ungarn gegen Israel an

1 / 2 Im März trafen die Schweiz und Israel im Hinspiel in Genf aufeinander. Urs Lindt/freshfocus Die Nati feierte einen problemlosen 3:0-Erfolg. Urs Lindt/freshfocus

Darum gehts Israel zieht sich vorerst nicht aus der Qualifikation für die EM 2024 zurück.

Das Spiel gegen die Nati soll im November in Ungarn ausgetragen werden.

Die Nati bestreitet so innerhalb von sechs Tagen drei Quali-Spiele.

Die Uefa hat den Spielort für das am 15. November angesetzte EM-Quali-Spiel zwischen Israel und der Schweiz bekannt gegeben. Die Partie wird im ungarischen Felcsut ausgetragen. Das Spiel findet mit Publikum in der Pancho Arena statt, die Platz für 4000 Zuschauer bietet.

«Der Austragungsort und die Rahmenbedingungen für dieses Spiel wurden gemeinsam von der Uefa und dem israelischen Verband bestimmt. Wir wurden am Dienstagnachmittag darüber informiert», so SFV-Generalsekretär Robert Breiter in einer Mitteilung.

Felcsut – Basel – Bukarest

Auch Nati-Direktor Pierluigi Tami äussert sich zum Entscheid. «Mit diesem zusätzlichen Spiel gegen Israel, welches in dieses Länderspielfenster verlegt worden ist, haben wir drei Partien in sechs Tagen zu bestreiten. Das ist mit den Reisen nach Ungarn und nach Bukarest für das Spiel gegen Rumänien eine grosse sportliche Herausforderung», so der Tessiner.

Einen Tag nach dem Spiel am 15. November in Ungarn wird die Schweiz zurück nach Basel fliegen. Dort geht es am 18. November gegen Kosovo. Zum Abschluss der EM-Quali trifft das Team von Murat Yakin am 21. November auswärts in Bukarest auf Rumänien.