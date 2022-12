EM 2025 in der Schweiz? Uefa verschiebt Entscheid auf April

Dank dieses Treffers von Fabienne Humm fährt die Schweiz an die WM in Neuseeland und Australien 2023. SRF

Darum gehts Die Schweiz will die Fussball-EM der Frauen 2025 austragen.

Die Konkurrenz ist stark.

Nun hat aber auch die Politik die Unterstützung signalisiert.

Im Sommer 2025 wird die nächste Europameisterschaft der Frauen ausgerichtet. Die Schweiz ist eine von vier Bewerberinnen. Der Schweizerische Fussballverband (SFV) ist absolut zuversichtlich und verspricht eine EM der «kurzen Wege». Doch was bedeutet das? Wann ist die Bekanntgabe? Und was hat eine Aktion am Montag vor dem Bundeshaus damit zutun? Wir erklären es dir!

Wann wird entschieden?

Ursprünglich hätte etwa zu dieser Zeit entschieden werden sollen, wo die EM 2025 stattfindet. Doch der Termin wurde seitens der Uefa auf den 25. Januar 2023 verschoben. Wie nun bekannt wurde, findet der Entscheid aber auch dann nicht statt. Neu ist er anfangs April. Die Uefa verlangt von den Bewerbern detailliertere Budgetvorschläge, um sich ein abschliessendes Bild aller Kandidaturen machen zu können. Marion Daube, Projektleiterin der Schweizer Kandidatur und neue Direktorin Frauenfussball, meint auf die Frage, ob sie das neue Datum nerve: «Ja.» Die erste Verschiebung habe sie wegen der Katar-WM verstanden, jetzt sei es schwierig nachzuvollziehen – auch wegen der Planung.

So will die Schweiz überzeugen

Es soll eine EM der «kurzen Wege» werden. Das verspricht der SFV. So sollen die Stadien in Genf, Zürich, Bern, Basel, Thun, Luzern, Sion und St. Gallen dem Turnier einen würdigen Rahmen bieten und gleichzeitig die Euphorie in der ganzen Schweiz entfachen. Ausserdem will die Schweiz mit der nötigen touristischen Infrastruktur überzeugen. Die EM in England lockte über 100’000 ausländische Fans an. Mit so vielen Personen kommt auch die Schweiz problemlos zurecht. Ausserdem will der Verband ein Zeichen setzen. Eine EM kann auch ein mittelgrosses Land allein durchführen.

1 / 3 Jubelt die Schweiz 2025 bei der EM im eigenen Land? freshfocus Die Schweizer Politik steht hinter der Kandidatur. Urs Lindt/freshfocus Nati-Trainerin Inka Grings meint: «Es wäre ein fantastisches Ereignis.» freshfocus

Wie lautet die Konkurrenz?

Einen Tag nach Ablauf der Frist am 12. Oktober teilte die Uefa mit, dass sich Frankreich und Polen um die Ausrichtung bemühen. Zudem haben Dänemark, Finnland, Norwegen und Schweden eine gemeinsame Bewerbung eingereicht. Die Konkurrenz ist also stark – zumal die Nordeuropäer mit einem innovativen Konzept aufwarten und der Frauenfussball in diesen Ländern äusserst beliebt ist.

Wie teuer ist das Ganze?

Rund 55 Millionen Franken. Städte und Kantone haben bereits Geld zugesichert. So will die Stadt Zürich 18,5 Millionen bereitstellen, Bern sechs Millionen – insgesamt sind bereits Zusagen in der Höhe von knapp 50 Millionen Franken gemacht worden. Und auch der Bund würde sich an den Kosten beteiligen. Kurz: Die Politik steht hinter der geplanten EM.

Ist das so?

Ja. Das zeigen einerseits die zugesicherten Gelder. Andererseits gab es das am Montag zu sehen. Zusammen mit SFV-Präsident Dominique Blanc, Marion Daube, Nati-Trainerin Inka Grings, Spielerinnen des SFV-Ausbildungszentrums Biel und noch weiteren Aushängeschildern signalisierten Vertreterinnen und Vertreter des Parlaments auf dem Bundesplatz in Bern die Unterstützung. Tamara Funiciello (SP) etwa oder auch Matthias Aebischer (SP) oder Lars Guggisberg (SVP).

Aebischer erklärt: «Das Schweizer Volk ist begeisterungsfähig, das hat man schon bei der Euro 08 gesehen.» Das Dossier sei sehr gut. «Wir haben eine funktionierende Infrastruktur und in Sachen Nachhaltigkeit sind wir die Besten.» Die Politik stehe zu 100 Prozent hinter der Kandidatur, so Aebischer, der verrät: «Bei solchen Sachen sind alle von links bis rechts dabei. Das Parlament ist sehr sportbegeistert.»

Das sagen Daube und Grings

Und auch Daube ist zuversichtlich. Sie sagt zu 20 Minuten: «Wenn ich nicht überzeugt wäre, wäre ich nicht die richtige Person». Und genau dieser Event heute zeige doch, so die Nati-Direktorin und zeigt auf den Bundesplatz, welchen Rückhalt das Projekt in der Schweiz habe. «Eine EM im eigenen Land ist das grösste Fussballfest!» Nati-Trainerin Inka Grings meint: «Es wäre ein fantastisches Ereignis, das auch total realistisch ist. Für den Mädchen- und Frauenfussball wäre es grossartig und ein Riesen-Highlight.» Vor allem für die junge Generation sei eine EM in der Schweiz ein Riesen-Ansporn.

