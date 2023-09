EM-Gastgeber: Deutschland wirft Trainer Hansi Flick raus

Die 1:4-Pleite gegen Japan war eine zu viel. Deutschland trennt sich von Bundestrainer Hansi Flick und seinen Co-Trainern. Dies teilte der Verband am Sonntag mit. Zuvor wurde eine Videokonferenz einberufen, um die Details zu klären. DFB-Boss Bernd Neuendorf sagt in einer Mitteilung: «Die Gremien waren sich einig, dass die Nationalmannschaft der Männer nach den zuletzt enttäuschenden Ergebnissen einen neuen Impuls benötigt.» Man brauche im Hinblick auf die Heim-EM eine Aufbruchstimmung und Zuversicht. Für Neuendorf war die Entscheidung «unumgänglich».

Auch Sportdirektor Rudi Völler kam zu Wort. Hansi Flick habe sich in den zurückliegenden Monaten aufgerieben und alles gegeben, um die Wende zum Positiven zu schaffen. «Leider müssen wir heute feststellen, dass es nicht gelungen ist», so Völler. Man müsse nun handeln, um an der WM der anspruchsvollen Gastgeber-Rolle gerecht zu werden. «Das ist es, was die Fans in Deutschland zu Recht von uns erwarten», so Völler weiter.