European Games: Beachsoccer-Nati schlägt Italien im Final

Grosser Jubel an den European Games in Krakau – die Beachsoccer-Nati krönt sich am Samstagabend zum Sieger. Dies dank einem 5:2-Sieg über Italien. Dabei lag das Team von Welttrainer Angelo Schirinzi noch mit 0:1 zurück, doch Stankovic und die Doppelpacker Mounoud und Steinemann drehten die Partie.